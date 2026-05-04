İstanbul'daki Amedspor kutlamalarına katılan 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul’daki Amedspor kutlamalarına katılan en az 10 kişi sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Gözaltı nedeninin kutlamalar sırasında Avcılar ilçesinde yaşanan bir kavgadan dolayı olduğu iddia edildi. Gözaltına alınanlar Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuya dair sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Barikat İstanbul şu ifadelere yer verdi:

"Gözaltındaki arkadaşlarımız Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmiştir. Müsait olan tüm taraftarlarımızı adliye önüne dayanışmaya davet ediyoruz. Amedspor armasını ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz."