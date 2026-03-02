İstanbul'daki bıçaklı saldırıda bir öğretmen yaşamını yitirmişti: Eğitim sendikalarından salı günü grev kararı

İstanbul Çekmeköy’de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik'in yaşamını yitirmesinin ardından eğitim sendikaları İstanbul'da grev kararı aldı.

Sendikaların genel merkezlerinden ve şubelerinden gelen açıklamalara göre yarın iş bırakacak olan sendikalar şunlar:

• Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

• Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

• Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

• Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

• Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'daki iş bırakma eylemlerine ek olarak eğitimciler ülke genelinde siyah giyerek ve kokart takarak yaşanan olayı ve eğitimde şiddeti protesto edecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğretmenini ve bir öğrenciyi bıçakla yaralamıştı. Okula sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 44 yaşındaki öğretmen F.N.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınmış; İstanbul Valiliği ise olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.