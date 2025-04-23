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İstanbul'daki depremi hisseden Bursalılar, sokaklara çıktı

İstanbul'da meydana gelen depremler, Bursa'da da hissedildi. Bursa'da halk sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Ajans Haberleri
  • 23.04.2025 14:12
  • Giriş: 23.04.2025 14:12
  • Güncelleme: 23.04.2025 14:12
Kaynak: ANKA
İstanbul'daki depremi hisseden Bursalılar, sokaklara çıktı

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) -İstanbul'da meydana gelen depremler, Bursa'da da hissedildi. Bursa'da halk sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4,4 ve 6,2, Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremler, Bursa'da da hissedildi. Kentte sarsıntının ardından halk sokaklara çıktı.

 

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