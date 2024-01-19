İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 23 zanlı adliyede

Şüphelilerin, noterlerde araç devir işlemi yaparken bahanelerle para ödemeyerek vatandaşları dolandırdıkları öne sürülüyor

İstanbul merkezli 5 ilde, noterlerde araç devir işlemi yaparken bahanelerle para ödemeyerek vatandaşları dolandırdıkları öne sürülenlere yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- Operasyon detayları

Soruşturma kayıtlarına göre, araçlarını satmak isteyenlerle irtibata geçen şüphelilerin, anlaştıkları kişilere çeşitli bahaneler sunarak parayı ödemedikleri, aracın ruhsatını almalarına rağmen mağdurları oyaladıkları ve satın aldıkları araçları da diğer suç örgütü üyelerine devrettikleri öne sürülüyor.

Şüphelilerin, şikayet durumunda ise sözleşmeye şerh konulmaması için sonrasında aracı iyi niyetli kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları da iddia ediliyor.

Savcılıkça 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 5 ildeki 28 adrese 16 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 zanlı yakalanmıştı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 zanlının ise cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.