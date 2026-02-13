İstanbul'daki düğün salonları hakkında kritik karar

İstanbul'daki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı evlerin 1 Mart’tan itibaren salı günleri kapalı olması kararlaştırırıldı.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), kentteki düğün davet salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evleri hakkında yeni bir karar aldı.

Alınan kararla, "işletme sahipleri ve çalışanların dinlenme hakkının korunması, birden fazla işletmesi bulunan üyelerin iş yükünün dengelenmesi, çalışan motivasyonunun ve hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığı" ifade edildi.

SALONLAR 17.00'DEN SONRA AÇILACAK

Karara göre, salı günü etkinliği bulunan işletmelerin ise bilgileri önceden İSTDO'ya yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Etkinliklerin salı gününe denk gelmesi halinde salonlar en erken saat 17.00'den sonra açılabilecek.

Karara uymayan işletmeler hakkında, odanın "Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri" çerçevesinde işlem yapılacak.

İstanbul'da yaklaşık 1300 düğün salonu bulunuyor.