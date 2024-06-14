İstanbul'daki havalimanlarında bayram yoğunluğu: 2 bin 351 sefer yapılacak

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, havalimanlarında yoğunluğa neden oldu. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan 1608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 743 sefer yapılması bekleniyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 743 sefer yapılması planlanıyor.

Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yolcular, havalimanı binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

HAT KONUARLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk oluşurken iç hat kontuarlarında uzun kuyruklar görüldü.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

İGA'dan alınan bilgiye göre, bugün havalimanından 1608 seferin yapılması planlanıyor. Bu uçuşlarla 262 bin 878 yolcunun ise seyahat etmesi bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk oluşturdu.

Yolcular sabahın erken saatlerinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Yolcular, terminal girişindeki kontrol noktalarında sıra bekledi.

Kontrolden geçenler, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Görevliler kuyrukları azaltmak için yoğun çaba gösterdi.

Bugün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da toplam 743 sefer ile yaklaşık 130 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.