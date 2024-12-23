İstanbul'daki İBB kütüphaneleri, çalışma saatleri ve adresleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kütüphaneler, şehrin kültürel dokusunun önemli bir parçası olarak bilgiye ulaşmak isteyen herkes için kapılarını açıyor. “İBB kütüphaneleri nerede?”, “İstanbul kütüphane çalışma saatleri nedir?”, “İBB kütüphanelerinde hangi hizmetler sunuluyor?” gibi sorular, bu kültürel mekânları ziyaret etmek isteyenlerin sıkça merak ettiği konular arasında yer alıyor. Geniş kitap koleksiyonları, dijital kaynakları ve modern donanımlarıyla dikkat çeken İBB kütüphaneleri, aynı zamanda sessiz bir çalışma ortamı ve toplumsal bilgi paylaşımı için ideal alanlar sunuyor.

Bu makalede, “İBB’ye ait kütüphaneler haftanın hangi günleri açık?”, "pazar günü kütüphaneler açık mı", "haftasonu kütüphaneler açık mı" ,"7/24 açık kütüphane İstanbul “İstanbul’da en yakın İBB kütüphanesi nasıl bulunur?” gibi sorulara yanıt verirken, her bir kütüphanenin çalışma saatleri ve adres bilgilerini de detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. İstanbul’un dört bir yanında yer alan bu bilgi merkezlerinden yararlanarak bilgi dağarcığınızı gelirştirmek adına önemli bir başlangıç yapabilirsiniz.

İstanbul'da İBB'ye ait 54 kütüphanenin çalışma saatleri ve adresleri şöyle:

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:45

Her gün: 09:00 - 21:45 Adres: Gümüşsuyu, Miralay Şefikbey Sok. No:6, Beyoğlu

İBB İPA İSTANBUL KİTAPLIĞI

Çalışma Saatleri: Hafta içi ve Cumartesi: 09:00 - 21:00 / Pazar: Kapalı

Hafta içi ve Cumartesi: 09:00 - 21:00 / Pazar: Kapalı Adres: Basınköy Mah. Valilik Yolu Cad. No: 2, Florya, Bakırköy

İBB AFİFE BATUR KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: 7/24 Açıktır

Adres: Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cad. No: 125, Kadıköy

İBB AHMED ARİF KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: 75. Yıl Mah. Lütfi Aykaç Bul. 1327 / 1 Sok. No: 10, Sultangazi

İBB AHMET BEDEVİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Ptt Evleri, Hacı Osman Bayırı Cd., Sarıyer

İBB AHMET KABAKLI KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 19:00

Adres: Ali Emiri Kültür Merkezi, Hırka-i Şerif Mah, Akşemsettin Cad, No:66/3, Fatih

İBB AHMET SÜHEYL ÜNVER KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Yaman Evler, Haldun Alagaş Spor Kompleksi 167, Alemdağ Cad., Ümraniye

İBB ATATÜRK MÜZESİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 09:00 - 17:00 / Pazartesi: Kapalı

Adres: Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. No: 140, Şişli

İBB ATTİLÂ İLHAN KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Cennet Mah., 2. Yavuz Selim Cad. 24/2-3, Küçükçekmece

İBB AYŞE HATUN KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Neslişah Mah. Neyzenler Sok. No: 16, Fatih

İBB BAKIRKÖY ÖDÜNÇ KÜTÜPHANE

Çalışma Saatleri: Pazar hariç tüm günler: 10:00 - 18:00

Adres: Zuhuratbaba, Bakırköy

İBB BARUTHANE KÜTÜPHANE

Çalışma Saatleri: Her gün: 10:00 - 21:00

Adres: Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Bakırköy

İBB BEŞİKTAŞ İSKELE KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 22:00

Adres: Sinanpaşa, İskele Cd. No:16, Beşiktaş

İBB BULGUR PALAS KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç tüm günler: 10:00 - 21:00

Adres: Aksaray, Kargı Çk. No:5, Fatih

İBB CEMİL MERİÇ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Boğazköy Kültür ve Yaşam Merkezi, Yunus Emre Mah. Erdener Sok. F Blok, Arnavutköy

İBB CENDERE SANAT KİTAPLIĞI

Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 09:00 - 19:00

Adres: Huzur Mah. Cendere Cad. No: 128, Sarıyer

İBB ÇUBUKLU SİLOLAR KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 10:00 - 22:00

Adres: Çubuklu Mahallesi, Şehit Ersin Güner Caddesi, Çubuklu İstinye Arabalı Vapur İskelesi Yanı, Beykoz

İBB ERDEM BAYAZIT KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Yeşilpınar, Sevgi Sok. No: 2, Eyüpsultan

İBB EVLİYA ÇELEBİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Büyük İstanbul Otogarı, A1 Kız Kulesi, Bayrampaşa

İBB EYÜPSULTAN KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Merkez Mah. Kızıl Mescit Sok. No: 14, Eyüpsultan

İBB FAKİR BAYKURT KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Yeşilkent Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 180, Avcılar

İBB FATMA ALİYE KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Alemdağ, Reşadiye Cad. 145. Sokak, Çekmeköy

İBB FEZA GÜRSEY KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Göksu Cad. 50-54, Göksu, Beykoz

İBB GAZİOSMANPAŞA MEYDAN KİTAPLIĞI

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 19:00

Adres: Merkez, 3. Selvi Çk. No: 15, Gaziosmanpaşa

İBB GÜLTEN AKIN KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Kıraç Şehitler Mah. Gazi Cad. No: 81/A, Esenyurt

İBB HABİTAT KÜTÜPHANE

Çalışma Saatleri: Her gün: 10:00 - 22:00

Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Şişli

İBB HACI BEKTAŞ VELİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Esentepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. 2383 Sok. No: 2, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi, Sultangazi

İBB HALİL İNALCIK KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Orhantepe Mah. Bağdat Cad. No: 130, Kartal

İBB HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Akşemsettin, Cengiz Topel Cad. No: 26, Eyüpsultan

İBB HASAN İZZETTİN DİNAMO KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Batı Mah. Erol Kaya Cad. No: 95, Pendik

İBB İDRİS GÜLLÜCE KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Aydınlı Yolu Cad. Sanayi Sit. Karşısı No: 20, İçmeler - Tuzla

İBB İLHAN VARANK KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. Kadıköy Sok. No: 17/1, Sultanbeyli

İBB İSMAİL HAKKI TONGUÇ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Sultaniye Mah. 618. Sok. No: 1, Esenyurt

İBB KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Fener Mah. Mürsel Paşa Cad. No: 8, Fener Vapur İskelesi Karşısı (Tarihi Bina), Haliç - Fener, Fatih

İBB NAİLE AKINCI KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 10:00 - 20:00

Adres: Eyüp Merkez, Eski Feshane Cad., Eyüpsultan

İBB NASRETTİN HOCA KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Merkez Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 6, Bağcılar

İBB NECATİ CUMALI KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Anadolu Yakası, Postane, Tuzla

İBB OKÇULAR TEKKESİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Keçeci Piri Mah. Fatih Sultan Minberi Cad. No: 1, Beyoğlu

İBB OSMAN NURİ ERGİN KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Gençosman Mah. 78, Çinçindere Cad., Güngören

İBB ÖZGEN BERKOL DOĞAN KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 10:00 - 19:00

Adres: Caferağa Mah. Safa Sok. No: 20, Kadıköy

İBB PEYAMİ SAFA KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Yahya Kahya, Bahriye Cad. No: 24, Beyoğlu

İBB RASİM ÖZDENÖREN KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Başakşehir Kültür Merkezi, 2. Etap, Başakşehir Mah. Süleyman Çelebi Cad. Ilgaz Sok. A2/4, Başakşehir

İBB RIFAT ILGAZ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Arnavutköy Merkez Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 1187/A, Arnavutköy

İBB SABAHATTİN ALİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Altınşehir Mah. Osmanlı Cad. No: 49, Başakşehir

İBB SABAHATTİN EYÜBOĞLU KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Firuzköy Bulvarı No: 89, Avcılar

İBB SALAH BİRSEL KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Kısıklı, Bosna Blv 39-31, Üsküdar

İBB SÂMİHA AYVERDİ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Cevatpaşa, Eski Edirne Asf. No: 385, Bayrampaşa

İBB SARAÇHANE KÜTÜPHANE

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Kemal Paşa, 15 Temmuz Şehitleri Cd No:5 D:5, Fatih/İstanbul

İBB SESLİ KÜTÜPHANE

Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

Adres: Eyüp Merkez, Sultan Reşat Cad. No: 6, Eyüpsultan

İBB SEVGİ SOYSAL KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: 7/24 açıktır

Adres: Kocatepe Mah. Recep Paşa Cad. No:3, Beyoğlu

İBB SEZAİ KARAKOÇ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Gençosman Mah. Güngören Kültür ve Yaşam Merkezi, Doğanay Sok. No: 1, Güngören

İBB SUAT DERVİŞ KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 19:00

Adres: Tuna Cad. 104-106, Muratpaşa, Bayrampaşa

İBB YAŞAR KEMAL KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00

Adres: Meclis, İlknur Sok. No: 1, 34785 Dudullu OSB, Sancaktepe

İBB TAŞ MEKTEP KÜTÜPHANESİ

Çalışma Saatleri: Bilgi mevcut değil

Adres: Kadıyoran Caddesi, Büyükada