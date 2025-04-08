İstanbul'daki İmamoğlu protestoları: 139 kişinin hapsi isteniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 kişi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

3'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, İstanbul Valiliği'nin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisi anımsatılarak toplanan kalabalığın "dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri" iddia edildi.

İddianamede, gözaltına alınanların emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı.

Eylemcilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan eylemcilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

2 SUÇTAN DAHA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

139 kişi hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.