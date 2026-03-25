İstanbul'daki Newroz soruşturması: 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da 22 Mart'ta düzenlenen Newroz'da "PKK propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişiden 9'u tutuklandı.
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Newroz etkinliklerinde PKK'ye ilişkin propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındakiler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.