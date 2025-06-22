İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'ne engel: Taksim durağı kapatıldı, Şişli’de eylem yasağı

Bu yıl 11'incisi yapılacak olan İstanbul Trans Onur Haftası kapsamındaki Onur Yürüyüşü''ne karşı hem İstanbul Valiliği hem Şişli Kaymakamlığı bazı kararlar aldı.

İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı işletmeye kapatırken, Şişli Kaymakamlığı da ilçe sınırları içerisinde bir günlük eylem yasağı ilan etti.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişini işletmeye kapatıldı.

Valilik, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı da işletmeye kapattı.

Metro İstanbul''dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

BİR GÜNLÜK EYLEM YASAĞI

Şişli Kaymakamlığı ise bir günlük eylem yasağı getirdi.

Şişli Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı grupların sosyal medya mecralarında ilçemiz sınırlarında çeşitli protesto ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çağrılar yaptığı tespit edilmiştir. Yapılması planlanan ya da yapılması muhtemel bu tür etkinliklerin; kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede; suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 22.06.2025 tarihi itibarıyla bir (1) gün süreyle, Şişli ilçesi sınırları içerisinde bu konu kapsamında gerçekleştirilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemleri vb.) Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."