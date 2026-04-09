İstanbul'daki saldırı: Video çekerken kullandıkları ifadeler nedeniyle gözaltına alınan 8 kişi adliyede
Beşiktaş'taki saldırıya ilişkin paylaşılan videoda polise yönelik alaycı ifadeler kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş'ta, İsrail Başkosolosluğu'nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda "Türk Polis Teşkilatına yönelik alaycı ifadeler kullandığı iddiasıyla" gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki 8 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
7 Nisan'daki saldırıya ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan video içeriğinde kullanılar ifadeler, sosyal medyada gündem olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, videoya ilişkin "devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.