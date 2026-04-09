İstanbul'daki saldırı: Video çekerken kullandıkları ifadeler nedeniyle gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Beşiktaş'ta, İsrail Başkosolosluğu'nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda "Türk Polis Teşkilatına yönelik alaycı ifadeler kullandığı iddiasıyla" gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı. Gözaltındaki diğer 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 8 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Gözaltındakilerden N.A. isimli şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Diğer 7 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

7 Nisan'daki saldırıya ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan video içeriğinde kullanılar ifadeler, sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, videoya ilişkin "devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.