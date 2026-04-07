İstanbul'daki saldırının ardından RTÜK'ten uyarı: "İdari yaptırım uygulanacak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında üst kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını hatırlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir" denilen açıklamada, "Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı saldırı meydana geldi. Olayla ilgili bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden 1'inin öldürüldüğünü, 2'sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.