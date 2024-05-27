İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasında 1 taraftar silahla vuruldu

Bağcılar'da Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'ndan karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.