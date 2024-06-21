İstanbul'daki silahlı 3 saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da; 15 Haziran'da Bahçelievler'deki bir iş yerine ve 18 Haziran'da Kartal'daki film setinin çekim ofisine düzenlenen saldırılar ile dün Bağcılar'da Avşin Altuntaş'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmalarda 10 şüpheli yakalandı.

Güncel 21.06.2024 18:21 Giriş: 21.06.2024 18:21

Güncelleme: 21.06.2024 18:27 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)