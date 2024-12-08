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İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'na giren grup bayrağı değiştirdi

İstanbul'da bulunan Suriye Konsolosluğu'na giren bir grup, Suriye bayrağını indirerek, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı.

Güncel
  • 08.12.2024 12:25
  • Giriş: 08.12.2024 12:25
  • Güncelleme: 08.12.2024 12:28
Kaynak: DHA
İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'na giren grup bayrağı değiştirdi

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından, İstanbul'da yaşayan bir grup Suriyeli, Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'ndaki binaya girdi.

Grup, Suriye bayrağını indirerek, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı.

Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

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