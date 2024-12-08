İstanbul'daki Suriyeliler, Beşar Esad'ın devrilmesini kutladı

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesini kutladı.

Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.

Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu.

Gruptakilerden bazıları Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı salladı.

Öte yandan Esenyurt Meydanı'nda toplanmak isteyen bazı Suriyelilere izinleri olmadığı için polis müsaade etmedi.

Bunun üzerine ara sokaklara giden gruptakiler, tekbir getirdi.

Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Suriye Devleti'ne ait bayrak indirildi.