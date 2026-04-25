İstanbul'daki TOKİ kura çekimi başladı: Erdoğan'dan muhalefete 'mehter marşı' eleştirisi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki TOKİ kura çekiminde CHP'yi hedef alarak "Sultanlık diyerek padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar" dedi.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" kapsamında duyurulan 500 bin sosyal konut projesiyle İstanbul'da yapılana 100 bin konutun kura çekim törenine katıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" temasıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı güzel İstanbul'dayız. Burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası 6 asrın birikimi milletimizin en güzel eseridir" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ÇAĞRI

İstanbul'un güvenliği için tek çözümün 'kentsel dönüşüm' olduğunu belirten Erdoğan, İstanbul'un bundan daha acil, öncelikli bir gündemi yoktur.Gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin" diye konuştu.

'Kiralık Sosyal Konut' uygulamasına değinen Erdoğan, "Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'na sırtlarını dönüyorlar" sözlerini kullandı.

23 Nisan'da Gaziantep’te düzenlenen törende çocuklardan oluşan takımın 'mehter marşları' çaldığı sırada CHP'ler sırtını döndü. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Gaziantep, Kahramanmaraş'ın dibinde bir şehir. Bununla alakalı iktidarın hiçbir şekilde sorumluluk almamasını, Milli Eğitim Bakanlığının açıklama yapmamasını protesto ettik. Okulların güvenliğini sağlamak için velilerden para istenmesini eleştirdik. Depremzedelerden IBAN isteyenler şimdi de velilerden istiyorlar. Biz buna tepki gösterdik. Yandaş basın ve troller, sanki çocuklara, mehtere karşıymışız gibi algı yapıyor."

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı, fethini Peygamber Efendimiz'in muştuladığı güzel İstanbul'dayız. Bakınız burası şehirlerden bir şehir değildir, burası altı asrın birikimi, ataların hazinesi, milletimizin en güzel eseridir. Burası merhum Nihad Sami Banarlı hocamızın ifadesiyle, 'En az İstanbul Türkçesi kadar güzel, bütün asırlardan ve uzak yakın bütün vatanlardan derlenmiş zengin bir terkip, eşsiz bir neticedir.' Burası dünyanın en uzun ömürlü, Fatih milletinin üç kıtada kurduğu imparatorluk topraklarında güzel, yüce ve iyi ne kadar kıymet varsa hepsini topladığı yerdir.

İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, İstanbul bizim vizyon şehrimiz, İstanbul bizim gözbebeğimiz. Deniziyle toprağı visale erdiği bu muhteşem şehirde sizlerin karşısına yeni eserlerle, hizmetlerle, projelerle çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Sizlerin bu teveccühüne mazhar olmayı, verdiğimiz sözleri tutmayı bizlere nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun diyorum.

500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

Tarihten kültüre, mimariden estetiğe, edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan, yapılardan, sokak, cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir. Onlarda tarih yatar, onlarda bugünün kalbi atar, onlarda geleceğin ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmak, mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır. Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak, emanete sarılmak, insana yatırım yapmak insanlığın ortak mirasına katkı sunmaktır.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Ulaştığımız seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın derdinde. Bizim gündemimizde İstanbul dahil bütün şehirlerimize taş üzerin taş koymak var. Onların ise para kuleleri var. İçi euro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlığı var. Koca koca adamlar işi gücü bırakmış çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtını dönüyor. Allah bunlara akış fikir versin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor."

