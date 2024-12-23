İstanbul'daki tüm İBB kütüphaneleri, çalışma saatleri ve adresleri
İstanbul'daki İBB'ye ait kütüphaneler neler ve haftanın hangi günleri açık? İBB kütüphaneleri pazar günü açık mı? 24 saat açık kütüphaneler neler? İBB'ye ait tüm kütüphaneler, çalışma saatleri ve kütüphanelerin adresleri makalemizde.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kütüphaneler, şehrin kültürel dokusunun önemli bir parçası olarak bilgiye ulaşmak isteyen herkes için kapılarını açıyor. “İBB kütüphaneleri nerede?”, “İstanbul kütüphane çalışma saatleri nedir?”, “İBB kütüphanelerinde hangi hizmetler sunuluyor?” gibi sorular, bu kültürel mekânları ziyaret etmek isteyenlerin sıkça merak ettiği konular arasında yer alıyor. Geniş kitap koleksiyonları, dijital kaynakları ve modern donanımlarıyla dikkat çeken İBB kütüphaneleri, aynı zamanda sessiz bir çalışma ortamı ve toplumsal bilgi paylaşımı için ideal alanlar sunuyor.
Bu makalede, “İBB’ye ait kütüphaneler haftanın hangi günleri açık?”, "pazar günü kütüphaneler açık mı", "haftasonu kütüphaneler açık mı" ,"7/24 açık kütüphane İstanbul “İstanbul’da en yakın İBB kütüphanesi nasıl bulunur?” gibi sorulara yanıt verirken, her bir kütüphanenin çalışma saatleri ve adres bilgilerini de detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. İstanbul’un dört bir yanında yer alan bu bilgi merkezlerinden yararlanarak bilgi dağarcığınızı gelirştirmek adına önemli bir başlangıç yapabilirsiniz.
İstanbul'da İBB'ye ait 54 kütüphanenin çalışma saatleri ve adresleri şöyle:
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
- Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:45
- Adres: Gümüşsuyu, Miralay Şefikbey Sok. No:6, Beyoğlu
İBB İPA İSTANBUL KİTAPLIĞI
- Çalışma Saatleri: Hafta içi ve Cumartesi: 09:00 - 21:00 / Pazar: Kapalı
- Adres: Basınköy Mah. Valilik Yolu Cad. No: 2, Florya, Bakırköy
İBB AFİFE BATUR KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: 7/24 Açıktır
Adres: Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cad. No: 125, Kadıköy
İBB AHMED ARİF KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: 75. Yıl Mah. Lütfi Aykaç Bul. 1327 / 1 Sok. No: 10, Sultangazi
İBB AHMET BEDEVİ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Ptt Evleri, Hacı Osman Bayırı Cd., Sarıyer
İBB AHMET KABAKLI KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 19:00
Adres: Ali Emiri Kültür Merkezi, Hırka-i Şerif Mah, Akşemsettin Cad, No:66/3, Fatih
İBB AHMET SÜHEYL ÜNVER KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Yaman Evler, Haldun Alagaş Spor Kompleksi 167, Alemdağ Cad., Ümraniye
İBB ATATÜRK MÜZESİ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 09:00 - 17:00 / Pazartesi: Kapalı
Adres: Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. No: 140, Şişli
İBB ATTİLÂ İLHAN KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Cennet Mah., 2. Yavuz Selim Cad. 24/2-3, Küçükçekmece
İBB AYŞE HATUN KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Neslişah Mah. Neyzenler Sok. No: 16, Fatih
İBB BAKIRKÖY ÖDÜNÇ KÜTÜPHANE
Çalışma Saatleri: Pazar hariç tüm günler: 10:00 - 18:00
Adres: Zuhuratbaba, Bakırköy
İBB BARUTHANE KÜTÜPHANE
Çalışma Saatleri: Her gün: 10:00 - 21:00
Adres: Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Bakırköy
İBB BEŞİKTAŞ İSKELE KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 22:00
Adres: Sinanpaşa, İskele Cd. No:16, Beşiktaş
İBB BULGUR PALAS KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç tüm günler: 10:00 - 21:00
Adres: Aksaray, Kargı Çk. No:5, Fatih
İBB CEMİL MERİÇ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Boğazköy Kültür ve Yaşam Merkezi, Yunus Emre Mah. Erdener Sok. F Blok, Arnavutköy
İBB CENDERE SANAT KİTAPLIĞI
Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 09:00 - 19:00
Adres: Huzur Mah. Cendere Cad. No: 128, Sarıyer
İBB ÇUBUKLU SİLOLAR KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 10:00 - 22:00
Adres: Çubuklu Mahallesi, Şehit Ersin Güner Caddesi, Çubuklu İstinye Arabalı Vapur İskelesi Yanı, Beykoz
İBB ERDEM BAYAZIT KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Yeşilpınar, Sevgi Sok. No: 2, Eyüpsultan
İBB EVLİYA ÇELEBİ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Büyük İstanbul Otogarı, A1 Kız Kulesi, Bayrampaşa
İBB EYÜPSULTAN KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Merkez Mah. Kızıl Mescit Sok. No: 14, Eyüpsultan
İBB FAKİR BAYKURT KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Yeşilkent Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 180, Avcılar
İBB FATMA ALİYE KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Alemdağ, Reşadiye Cad. 145. Sokak, Çekmeköy
İBB FEZA GÜRSEY KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Göksu Cad. 50-54, Göksu, Beykoz
İBB GAZİOSMANPAŞA MEYDAN KİTAPLIĞI
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 19:00
Adres: Merkez, 3. Selvi Çk. No: 15, Gaziosmanpaşa
İBB GÜLTEN AKIN KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Kıraç Şehitler Mah. Gazi Cad. No: 81/A, Esenyurt
İBB HABİTAT KÜTÜPHANE
Çalışma Saatleri: Her gün: 10:00 - 22:00
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Şişli
İBB HACI BEKTAŞ VELİ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Esentepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. 2383 Sok. No: 2, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi, Sultangazi
İBB HALİL İNALCIK KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Orhantepe Mah. Bağdat Cad. No: 130, Kartal
İBB HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Akşemsettin, Cengiz Topel Cad. No: 26, Eyüpsultan
İBB HASAN İZZETTİN DİNAMO KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Batı Mah. Erol Kaya Cad. No: 95, Pendik
İBB İDRİS GÜLLÜCE KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Aydınlı Yolu Cad. Sanayi Sit. Karşısı No: 20, İçmeler - Tuzla
İBB İLHAN VARANK KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. Kadıköy Sok. No: 17/1, Sultanbeyli
İBB İSMAİL HAKKI TONGUÇ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Sultaniye Mah. 618. Sok. No: 1, Esenyurt
İBB KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Fener Mah. Mürsel Paşa Cad. No: 8, Fener Vapur İskelesi Karşısı (Tarihi Bina), Haliç - Fener, Fatih
İBB NAİLE AKINCI KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 10:00 - 20:00
Adres: Eyüp Merkez, Eski Feshane Cad., Eyüpsultan
İBB NASRETTİN HOCA KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Merkez Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 6, Bağcılar
İBB NECATİ CUMALI KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Anadolu Yakası, Postane, Tuzla
İBB OKÇULAR TEKKESİ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Keçeci Piri Mah. Fatih Sultan Minberi Cad. No: 1, Beyoğlu
İBB OSMAN NURİ ERGİN KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Gençosman Mah. 78, Çinçindere Cad., Güngören
İBB ÖZGEN BERKOL DOĞAN KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 10:00 - 19:00
Adres: Caferağa Mah. Safa Sok. No: 20, Kadıköy
İBB PEYAMİ SAFA KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Yahya Kahya, Bahriye Cad. No: 24, Beyoğlu
İBB RASİM ÖZDENÖREN KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Başakşehir Kültür Merkezi, 2. Etap, Başakşehir Mah. Süleyman Çelebi Cad. Ilgaz Sok. A2/4, Başakşehir
İBB RIFAT ILGAZ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Arnavutköy Merkez Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 1187/A, Arnavutköy
İBB SABAHATTİN ALİ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Altınşehir Mah. Osmanlı Cad. No: 49, Başakşehir
İBB SABAHATTİN EYÜBOĞLU KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Firuzköy Bulvarı No: 89, Avcılar
İBB SALAH BİRSEL KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Kısıklı, Bosna Blv 39-31, Üsküdar
İBB SÂMİHA AYVERDİ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Cevatpaşa, Eski Edirne Asf. No: 385, Bayrampaşa
İBB SARAÇHANE KÜTÜPHANE
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Kemal Paşa, 15 Temmuz Şehitleri Cd No:5 D:5, Fatih/İstanbul
İBB SESLİ KÜTÜPHANE
Çalışma Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
Adres: Eyüp Merkez, Sultan Reşat Cad. No: 6, Eyüpsultan
İBB SEVGİ SOYSAL KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: 7/24 açıktır
Adres: Kocatepe Mah. Recep Paşa Cad. No:3, Beyoğlu
İBB SEZAİ KARAKOÇ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Gençosman Mah. Güngören Kültür ve Yaşam Merkezi, Doğanay Sok. No: 1, Güngören
İBB SUAT DERVİŞ KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 19:00
Adres: Tuna Cad. 104-106, Muratpaşa, Bayrampaşa
İBB YAŞAR KEMAL KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Her gün: 09:00 - 21:00
Adres: Meclis, İlknur Sok. No: 1, 34785 Dudullu OSB, Sancaktepe
İBB TAŞ MEKTEP KÜTÜPHANESİ
Çalışma Saatleri: Bilgi mevcut değil
Adres: Kadıyoran Caddesi, Büyükada