İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

İstanbul'da 14 gün içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, 17-31 Ekim tarihleri arasında Esenyurt, Kadıköy, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekiplerce, uyuşturucu üretip ticaretini yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda da 156 kilogram skunk ile 86 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı.

Bu arada tutuklananlar arasında eğlence mekanlarında müzik programı yapan DJ K.Ö'nün de olduğu öğrenildi.