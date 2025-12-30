İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rapçi Ege Karataşlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş'e ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Bugün adliyeye getirilen 16 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin firari olduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. ‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.

19 GÖZALTI

Operasyonlar kapsamında; rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada ‘thabacim’ lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler, Rabia Yaman, Zohaer Majhad ile işletmeci Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 16 şüpheliden Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Global direktör Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasay, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gençer'e ise adli kontrol tedbiri uygulandı.