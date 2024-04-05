İstanbul'daki yangın faciası: 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Gayrettepe'de 2 Mart'ta, 16 katlı binanın alt katında bulunan Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 işçinin ölümüne neden olan yangına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 9'u hakkında tutuklama talep edildi. 2 kişi serbest bırakılırken ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise soruşturma işlemlerine başlanacak.

İstanbul'da gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talep edilirken kamu görevlileri hakkında soruşturma kararı verildi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren Masquerade isimli gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. 11 şüpheliden 9'u "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. 2 şüphelinin ise serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA İŞLEMİ BAŞLATILACAK

Öte yandan iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanmakta olup, ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise 4 bin 483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

MOBİLYACI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.