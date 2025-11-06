'İstanbul'daki yargı çevreleri' vurgusu: DEM Parti'den, gazetecilere operasyona tepki

DEM Parti, gazetecilere yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyona tepki gösterdi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılması, basına yönelik devam eden baskıların son halkasıdır" denildi.

"DEM Parti olarak medyaya yönelik bu baskıların dün olduğu gibi bugün de karşısındayız" denilen açıklamada, "Son dönemlerde özellikle İstanbul’daki yargı çevrelerinde görülen bu anlayıştan, basını dizayn etme çabasından artık vazgeçilmelidir. Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve barıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."