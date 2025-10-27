İstanbul'daki yargı paketi protestosunda gözaltına alınan kadınlar serbest
İstanbul'da, 11. Yargı Paketi'ne karşı sokağa çıkan kadın ve LGBTİ+ bireylere yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan kadınlar, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
11. Yargı Paketi'ne karşı Türkiye’nin birçok kentinde sokağa çıkan kadınlar ve LGBTİ+ bireyler polis müdahalesiyle karşılaştı.
İstanbul'daki eylemde SOL Feminist Hareket üyesi 2 kadın gözaltına alınırken Ankara’da müdahale sırasında bir kişinin parmağı kırıldı.
Dün gözaltına alınan kadınlar adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.