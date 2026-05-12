İstanbul'dan Ahmet Telli'ye selam

Ahin ASLAN

İstanbullular bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta şair Ahmet Telli’ye selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için Müze Gazhane’de önceki gün bir araya geldi. Yurttaşlar; şiir okumaları, bestelenmiş şiirlerin dinletileri, Füsun Demiray’ın “Sitemkâr Bir Vedâ” belgeselinin gösterimi ve söyleşilerle usta şairin edebiyat yolculuğuna tanıklık etti. İBB Kültür tarafından düzenlenen ve usta şairin Ankara’dan canlı yayınla katıldığı “Ahmet Telli’ye Selam” etkinliğine çok sayıda sanatçı ve yazar eşlik etti. Telli için sevenlerinin bir araya geldiği anlamlı buluşmaya İstanbullular yoğun katılım gösterdi.

Şiir okumaları ve şarkılarıyla; Adnan Özyalçıner, Altay Öktem, Ayşe Görkem Kozanoğlu, Bennu Yıldırımlar, Burak Acar, Deniz Çakır, Deniz Durukan, Emin Şir, Emrah Özertem, Esma-Murat Ertel, Kenan Kocatürk, Levent Karataş, Mahir Taşyurt, Mehmet Şimşek, Mehtap Meral, Metin-Kemal Kahraman, Mustafa Köz, Nebil Özgentürk, Nilay Özer, Nurettin Rençber, Orhan Alkaya, Orhan Aydın, Ömer Şişman, Sedat Anar, Senan Kara, Sezai Sarıoğlu, Sude Öztürk, Şenay Lambaoğlu, Turgay Fişekçi ve Yasemin Göksu; Emel Uzman, Füsun Demiray, Haydar Ergülen, Nesimi Aday ve Saadet Özen; Telli’nin edebiyatı üzerine gerçekleştirdikleri söyleşilerle etkinliğe derinlik kattı.

“Ahmet Telli’ye Selam”, Telli’nin şiirinin kuşaklar arası etkisini bir kez daha görünür kılarken, dayanışma ruhunu da anımsatan özel bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.