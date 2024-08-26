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İstanbul'dan Özbekistan'a giden uçak zorunlu iniş yaptı

Türkiye'den Özbekistan'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Güncel
  • 26.08.2024 22:26
  • Giriş: 26.08.2024 22:26
  • Güncelleme: 26.08.2024 22:27
Kaynak: iHA
İstanbul'dan Özbekistan'a giden uçak zorunlu iniş yaptı
FOTOĞRAF: İHA

Türkiye'den Özbekistan'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan havalanarak Taşkent'e uçan Qanot Sharq Havayollarına ait 152 yolcusu bulunan yolcu uçağı, çıkan teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, uçağın teknik arıza nedeniyle iniş yaptığını açıkladı. Vali Doruk, yolcuların başka bir uçakla Özbekistan'a gönderileceğini belirtti.

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