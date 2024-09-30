İstanbul'dan Romanya'nın Braşov kentine direkt uçuşlar başladı

İstanbul Havalimanı'ndan Romanya'nın Braşov kentine direkt uçuşlar başladı.

Buna göre uçuşlar haftanın üç günü gerçekleşecek.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rumen hava yolu şirketi Fly Lili'nin çarşamba, cuma ve pazar günü olmak üzere haftada üç gün İstanbul-Braşov arasında karşılıklı seferler düzenleyeceği belirtildi.