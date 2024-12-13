İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü 2025 Ücret Tarifesi | Darülaceze bakım ücretleri kaç lira?

İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü 2025 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, yaş almış vatandaşlar için İBB bünyesinde faaliyet gösteren Darülaceze tesislerinde ücretler şöyle oldu:

KAYIŞDAĞI DARÜLACEZE TESİSLERİ:

Özbakımını yapabilen sakinin aylık ücreti: 10.000 TL

Kısmen bakım desteği gereken sakinin aylık ücreti:17.700 TL

Özbakımını göremeyecek derecede fiziksel engeli veya demansı olan sakinin aylık ücreti: 26.550 TL

Özel bakım gereken sakinin aylık ücreti: 32.450 TL

Apart dairede konaklayan kişinin aylık ücreti: 11.210TL

İBB YAŞLI BAKIM MERKEZİ VE HUZUREVİ:

Suit özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL

Double özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL

Balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 23.600 TL

Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 21.535 TL

Balkonlu odalarda aylık kişi ücreti: 15.045 TL

Balkonsuz odalarda aylık kişi ücreti: 15.045 TL

AKSEKİ ORMANALI ABDULLAH VE NERİME TURAN HUZUREVİ:

Bahçe katı balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.780 TL

Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.475 TL

Balkonlu iki kişilik odada bir kişinin ücreti: 15.045 TL

ÜCRETLERE KDV DAHİL Mİ?

Bu tarifedeki ücretler KDV'den muaftır.

EK ÜCRET TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Ek hizmetler ve kullanılan sarf malzemelerden doğan masraflar, ücrete ilave edilir.

EVLİ ÇİFTLER İÇİN ÜCRET NEDİR?

Evli çiftlerin aynı odada kalması durumunda %10 indirim uygulanır.

DARÜLACEZE ÜCRET TARİFESİNİN SÜRESİ NEDİR?

Bu tarife İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Tarifeler 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir.