İstanbul depremlerinin ardından BM'den dayanışma mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" mesajını verdi.

İSTANBUL'DA 6,2'LİK DEPREM

İstanbul'da bugün Marmara'nın tamamında ve çevre illerde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 12.49’da meydana gelen ve merkez üssü Marmara Denizi'nin Silivri açıkları olan depremin büyüklüğü 6,2 olarak ölçüldü. Deprem 13 saniye sürdü. 2 dakika sonra 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Devam eden dakikalarda çok sayıda artçı deprem yaşandı. Kent, saat 15.12'de 4,9'la bir kez daha sarsıldı.

İlgili birimlere herhangi bir yıkım ihbarı gelmezken İstanbul Valiliği, yüksekten atlama nedeniyle 151 kişinin yaralandığını bildirdi.