İstanbul derbisinde kazanan İstanbulspor

1. Lig’in 17. hafta karşılaşmasında Sarıyer, sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Mücadelede ilk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyamazken İstanbulspor son bölümde bulduğu gollerle 3 puana uzandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sarıyer, 2. dakikada gole çok yaklaştı. Loshaj’ın ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Krstovski’nin vuruşunda top direkten döndü, meşin yuvarlak kaleci Alperen’de kaldı.

Ev sahibi ekip, aradığı golü 40. dakikada buldu. Regattin’in sol kanattan yaptığı ortada Fatih’in arka direğe kafayla indirdiği topu Camara ağlara gönderdi ve Sarıyer soyunma odasına 1-0 önde gitti.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

İkinci yarıda oyuna denge getiren İstanbulspor, 78. dakikada eşitliği sağladı. Loshaj’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Duran Şahin’in kafa vuruşunu kaleci Alperen çıkardı.

Pozisyonun devamında topu önünde bulan Duran Şahin, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Golden sonra baskısını artıran İstanbulspor, 82. dakikada bu kez gole çok yaklaştı. Serbest vuruşta Emrecan’ın kafa vuruşu üst direğe çarpıp auta çıktı. Konuk ekip aradığı galibiyet golünü ise 85. dakikada buldu.

Loshaj’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde iyi yükselen Mustafa Sol, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru belirledi: 1-2. Bu sonuçla İstanbulspor deplasmandan 3 puanla ayrılırken, Sarıyer sahasında oynadığı maçta puan kaybı yaşadı.

1. Lig'de 13.30'da başlayan günün diğer maçında Manisa FK, Serikspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.