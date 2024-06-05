İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne çalıntı dekor suçlaması: "Saygıdan mı, yoksa izinsiz kopyalanması mı?"

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 1 Nisan'da sahnelediği Richard Wagner'in “Uçan Hollandalı” isimli oyunun dekorunun çalıntı olduğu iddia edildi. Uluslararası ödüllere sahip set tasarımcısı Leslie Travers, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uçan Hollandalı operasına ait dekor tasarımının 2021 yılında Leton Ulusal Operası için hazırladığı tasarımla benzerliğine dikkat çekerek "Bu bir saygı göstergesi mi yoksa çalışmamın izinsiz olarak bariz bir şekilde kopyalanması mı" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Richard Wagner'in “Uçan Hollandalı” oyunun dekoruna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı.

Haber Sol'un haberine göre, bu yıl 15'incisi düzenlenen İstanbul Opera ve Bale Festivali, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Richard Wagner'in “Uçan Hollandalı” eseriyle açıldı.

Denizlerde lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahkum edilmiş bir kaptanı anlatan operada dekor olarak bir geminin iskeletini temsil eden asimetrik yerleştirilmiş levhalar kullanıldı.

Oyunun 1 Haziran'da izleyiciyle buluşmasının ardından dekorun çalıntı olduğu iddia edildi.

2021 YILINDA LETON ULUSAL OPERASI İÇİN HAZIRLANDI

Birçok uluslararası ödüle sahip set tasarımcısı Leslie Travers, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İDOB'un Uçan Hollandalı operasına ait dekor tasarımının 2021 yılında Leton Ulusal Operası için hazırladığı tasarımla benzerliğine dikkat çekti.

"Bu bir saygı göstergesi mi yoksa çalışmamın izinsiz olarak bariz bir şekilde kopyalanması mı" sorusunu yönelten Travers, ikisi denizlerde geçen eserler için hazırlanan iki hareketli tasarımın benzerliğini ortaya koyan fotoğraflar paylaştı.

TASARIM İÇİN 3 AY ÇALIŞMIŞ

Uçan Hollandalı'nın dekor tasarımını yapan Efter Tunç'u paylaşımına etiketleyen Travers söz konusu benzerlik için bir açıklama istedi.

Efter Tunç, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta Uçan Hollandalı'nın dekor eskizlerini paylaştı ve "Yazacak çok şey var ama yazmayacağım" notunu düştü. Tasarım için 3 ay çalıştığını söyleyen Tunç, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.