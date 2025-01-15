İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta sekiz oyunla seyirci karşısında

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta toplam 8 oyunla seyirci karşısında olacak. Haftanın oyunları; Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Yüzyıllık Destan 'Bayrak', Meraklısı İçin 'Öyle Bir Hikâye', 'Rumuz Goncagül', 'Çarpışma', 'Hepyek', 'Hamlet' ve çocuk oyunları 'Kırmızı Küre', 'Çöp Canavarı'.

'HEPYEK' GARİBALDİ'DE

Devlet Tiyatroları tarafından Romandan Sahneye Uyarlama Projesi kapsamında Seray Şahiner’in yazdığı ve oyunlaştırdığı, Murat Sarı'nın yönettiği 'Hepyek' adlı oyun bu hafta 18 Ocak saat 20.00'de Garibaldi Sahnesi'nde seyirci ile buluşuyor. Kaybetmeyi göze alsa da oyuna devam etmekten vazgeçmeyenlerin öyküsünde karakterlere Lebip Gökhan ve Melike Durak Aras hayat veriyor.

BAYRAK

Devlet Tiyatroları'nın 101. yılına özel üçlemesi 'Yüzyıllık Destan'ın son oyunu 'Bayrak', Cumhuriyet'in kuruluşunu ve Atatürk'ün stratejik dehasını sahneye taşıyor. Emre Başer'in canlandırdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunan oyun bu hafta cumartesi gününe kadar Mecidiyeköy Büyük Sahne'de.

ÖYLE BİR HİKÂYE

Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız. Ozan Uçar'ın yönettiği ve Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin 'Öyle Bir Hikâye' bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede.

RUMUZ GONCAGÜL

Zafer Algöz’ün yönettiği ve Timur Selçuk’un müzikleriyle seyirciyle buluşan 'Rumuz Goncagül'ü Oktay Arayıcı 1977 yılında yazdı. Pek çok kez çeşitli tiyatro grupları tarafından sergilenen oyunda karakterlere Dilek Güven, Şebnem Bilgeer, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş ve Buğra Kağan Kahraman hayat veriyor. Bu keyifli müzikli oyun bu hafta, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde.

ÇARPIŞMA

Müge Oskay'ın yazdığı ve Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği 'Çarpışma' bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede. Orkestrada zil çalan bir müzisyenin, eski karısı ve çocuğunu davet ettiği bir konseri sırasında yaşadığı iç hesaplaşmaların anlatıldığı oyundaki Can Atak’ın tek kişilik müthiş performansını bu hafta Üsküdar'da izleyebilirsiniz.

HAMLET

Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği tek kişilik 'Hamlet’de Bülent Emin Yarar usta oyunculuğuyla olayların hem içinde hem dışında, hem yaşayan, hem anlatan tek kişi olarak çıkıyor karşımıza. Bu keyifli oyunu bu hafta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde izleyebilirsiniz.

KIRMIZI KÜRE

Pınar Akkuzu'nun yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği 'Kırmızı Küre' adlı çocuk oyunu bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahnede. Yaşama ve dünyaya karşı oldukça meraklı bir kız çocuğu olan Ester'in kırmızı bir küre ile karşılaşması ile gerçekleşen olayların anlatıldığı oyun bu hafta 19 Ocak saat 13.00'te.

ÇÖP CANAVARI

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği 'Çöp Canavarı' adlı çocuk oyunu bu hafta 19 Ocak'ta Üsküdar Tekel Sahnede, 15 Ocak saat 14.00'te ise ücretsiz olarak Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde. Oyunda Hacivat'ın, dostu Karagöz’le balığa çıkması ve çöpçü balığıyla karşılaşmalarıyla gelişen olaylar anlatılıyor.