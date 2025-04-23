İstanbul dışında üç kentte daha okullar yarın tatil edildi

Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.

KOCAELİ'NDE DE TATİL İLAN EDİLDİ

Kocaeli Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedildiği hatırlatıldı.

Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

YALOVA

Yalova Valisi Hülya Kaya, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlattı.

İlde yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır."

İSTANBUL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi.

Bakan Tekin, İstanbul'daki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."