İstanbul Efendisi ilk kez özel bir tiyatroda: House of Performance farkıyla sahnelerde!

Türkiye müzikal tarihinin en önemli eserlerinden biri olan, mizahi ve komedi unsurlarıyla dikkat çeken “İstanbul Efendisi”, daha önce yalnızca Devlet ve Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenmişti. Ancak bu kez bir ilk gerçekleşti ve eser, özel bir tiyatro prodüksiyonu olarak House of Performance vizyonuyla ilk kez sahneye taşındı.

Bu önemli adım, eserin modern tiyatrodaki yerini yeniden tanımlıyor.

Ünlü yazar Musahipzade Celâl’in kaleme aldığı bu klasik eser, usta yönetmen Engin Alkan’ın modern yorumuyla 8 Ocak’ta prömiyer yaptı.

İzleyiciler, oyun sonunda sanatçıları ve ekibi dakikalarca ayakta alkışladı.

Dekor tasarımı Barış Dinçer, ışık tasarımı Cem Yılmazer, kostüm tasarımı ise Duygu Türkekul gibi alanlarında uzman isimler tarafından hazırlandı.

22 kişilik geniş oyuncu kadrosunda Nihan Büyükağaç, Türkü Turan ve yönetmen Engin Alkan gibi tanınmış sanatçılar yer aldı.

Bu unutulmaz müzikal komedi, hem sahne tasarımı hem de oyuncu kadrosuyla tiyatro dünyasında derin bir etki yaratmaya aday.