İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: 86 kişi tahliye edildi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilnen 86 kişi tahliye edildi.

Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin giriş kat bloklar arasındaki depo ve laboratuvar bölümünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul İtfaiyesi 19 araç ve 72 personel ile yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen 86 kişi tahliye edilirken yangın bir süre sonra söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.