İstanbul Emek, Demokrasi ve Barış Güçleri'nden kayyumlara karşı eylem çağrısı

İstanbul Emek, Demokrasi ve Barış Güçleri, 4 belediyeye atanan kayyumlara karşı eylem çağrısında bulundu.

CHP'li Esenyurt Belediyesi ile DEM Partili Mardin Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

İstanbul Emek, Demokrasi ve Barış Güçleri, "Kayyum rejimi halk iradesine darbedir" şiarıyla bugün (4 Kasım) saat 19.00'da Esenyurt Belediyesi önüne çağrı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır" denildi.