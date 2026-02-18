İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Sarıyer’de TIR’da 183 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Sarıyer'de bir TIR'a düzenlenen operasyonda 183 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekipler, bir TIR ve dorsesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda TIR'da damacanalar içerisinde 183 kilo uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer ilçesinde çekici ve dorsesinde yapılan operasyonda 183 kilogram 600 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerine yer verildi.