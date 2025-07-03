İstanbul EMO Bitirme Projeleri Sergisi’ni gerçekleştirdi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi (BPS 2025), Makina Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik sabah saat 10.00’da kayıt işlemleriyle başladı. Çok sayıda öğrenci, akademisyen ve EMO üyesinin katıldığı etkinlikte birbirinden değerli mühendislik projeleri sergilendi.

Oda yöneticileri sergi alanını ziyaret ederek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Önce Prof. Dr. Belgin Türkay kısa bir karşılama konuşması yaptı. Türkay, konuşmasında sergilenen projelerin geleceğin mühendislerinin yaratıcı düşünce gücünü, problem çözme yeteneğini ve ekip çalışmasını benimsemelerinin örnekleri olduğunu söyledi. Ayrıca serginin, genç mühendislerin akademik çevre ile sınırlı kalmadan sektör temsilcileri ve kamu kuruluşları ile güçlü bağlar kurmasına vesile olmasını umut ettiğini ifade etti.

Ardından, organizasyonun sorumluluğunu üstlenen EMO İstanbul Şubesi YK Sayman Üyesi Müslüm Can Özata etkinliğe dair kısa bir konuşma yaptı ve bitirme projelerinin sergilenmesindeki amacın mühendisliğin bir takım ruhu çalışması olduğunu vurgulamak olduğunu belirtti. EMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ogün Sıy ise konuşmasında genç mühendis adaylarının projelerine olan inancını dile getirerek, EMO’nun bu sürece verdiği desteği vurguladı. Mühendislik mesleği hakkında konuşan Sıy, mesleğin yalnızca sistemleri çalıştırmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluğu omuzlamak ve bu ülkenin geleceğine katkı sunmak anlamlarına geldiğini de ekledi.

Piyasalaştırılan eğitim ve rekabete indirgenmiş bilim ortamına karşılık etkinlikte yer alan öğrencilerin varlığıyla başka bir mühendislik anlayışının da mümkün olduğunu gördüğünü ve geleceğe dair umut dolu olduğunu söyledi. Ardından öğrencilere güzel dileklerde bulunup “Aramıza hoş geldiniz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Öğle arasının ardından, saat 13.30’da "İş Görüşmeleri - Nereden Başlamalı?" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Günün ikinci yarısında proje sergisi kaldığı yerden devam etti. Etkinlik, saat 17.00’de düzenlenen Sertifika ve Rozet Töreni ile sona erdi. Kapanış konuşmasını EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Daşdemir yaptı. Daşdemir, etkinliğe katılan tüm öğrencilere, emek veren öğretim üyelerine ve organizasyon komitesine teşekkür ederek, meslek hayatlarına atılacak genç mühendis adaylarına başarılar diledi.