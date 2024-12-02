İstanbul enflasyonu beklentiyi solladı

EKONOMİ SERVİSİ

Enflasyonda öncü göstergelerden olan İstanbul enflasyonu açıklandı. Kasım için resmi enflasyon verilerinin açıklanmasına az kala açıklanan İstanbul enflasyonu, beklentilerin üstünde gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon hesaplamasına göre, kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 3,07, toptan fiyatlar ise yüzde 2,68 artış gösterdi. AA Finans anketinde beklenti, yüzde 1,98 olmuş, bu ay yıllık enflasyonun da yüzde 46,71 olacağı öngörülmüştü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Kentte kasım ayı fiyatlarında aylık ve yıllık artış hesaplandı. Yıllık enflasyon yüzde 57,99, yıllık Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 42,72 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini yarın açıklayacak. Resmi enflasyonun açıklanmasından hemen önce art arda açıklanan veriler ise yurttaşın kasım ayında da alım gücünün eridiğini gözler önüne serdi.

MARKET FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı derledi. Kasım ayında incelenen 42 ürünün 42 ürünün 38’inde fiyat artışı, 4’ünde fiyat düşüşü oldu.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,2 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 47,5 ile domates, yüzde 42,3 ile kuru soğan, yüzde 39,4 ile karnabahar takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile mevsim meyvelerinden portakal oldu. Limon fiyatlarında da yüzde 4,4 düşüş hesaplandı.

Üreticide de fiyatlarda artış gözlemlendi. TZOB’nin incelediği 34 ürünün 20’sinde fiyat artışı olurken 7’sinde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 153,4 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 113,8 ile beyaz lahana, yüzde 100 ile patlıcan ve kuru soğan izledi.

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GIDA HARCAMALARI ARTTI

Kasımda aylık gıda enflasyonu da 3,28 olarak hesaplandı. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 52,61 oldu. Gıdada yıllık ortalama değişim yüzde 69,46 hesaplandı. Kasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış, giyim harcamalarında hesaplandı. Giyim harcamalarında artış yüzde 5,65 oldu. Ev eşyası harcamalarında yüzde 1,54, sağlık harcamalarında yüzde 1,08, diğer harcamalarda yüzde 0,15 artış oldu. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,81, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,27 azalış kaydedildi.