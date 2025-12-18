İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz ve tehdit iddiası: 3 öğrenciden savcılığa şikayet

Ülkenin en köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'nde erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavga iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 öğrenci darp edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Lisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım'da erkek pansiyonunda 11. sınıf öğrencileri ile 9. sınıf öğrencileri arasında kavga çıktığı, bazı öğrencilerin darp edilerek yaralandığı yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

MEB MÜFETTİŞLERİ DEVRALMIŞTI

İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alındı.

Görevlendirilen müfettişlerin soruşturma kapsamında hazırlayacağı rapor bekleniyor. Öte yandan iddialara ilişkin hukuki süreç de devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.

Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Erkek Lisesi'nde 9'uncu sınıftaki erkek öğrencisi bir grubun kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladığı iddia edilmişti. Bunun üzerine 11'inci sınıf öğrencilerinin 25 Kasım'da 9'uncu sınıf öğrencilerini darp ettiği öne sürüldü. Kız öğrenciler yaptıkları açıklamada erkek öğrenciler tarafından "ölüm tehdidine taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadeler"e maruz bırakıldıklarını aktarmıştı. Taciz listesi hazırladığı iddia edilen öğrenciler velileri tarafından okuldan alınmıştı.