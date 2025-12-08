İstanbul Erkek Lisesi'nde "taciz ve tehdit" listesi: Okul aile birliğinden açıklama

İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan skandala dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Okul aile birliği velilere mesaj gönderirken taciz listesi hazırladığı öne sürülen öğrencilerin velileri de çocuklarını savundu.

Ülkenin en köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'nde 11'inci sınıfların 7 kişiden oluşan 9'uncu sınıf öğrencisi bir grubu dövdüğü iddia edilmişti. Ancak daha sonra 9'uncu sınıf öğrencilerinin "taciz listesi" hazırlayıp kız öğrencileri tehdit ettiği öne sürülmüştü.

"HER DETAY ÖNEMSENMELİ"

Okul Aile Birliği'nden velilere konuya ilişkin gönderilen bilgilendirme mesajında şunlar kaydedildi: “Konunun hem çocuklarımız hem de okulumuz adına minimum hasarla atlatılması için yoğun çaba içindeyiz. Olayın basına bu şekilde yansıması, sosyal medya gibi kaygan bir zeminde tartışılır olması maalesef hepimizi çok üzdü. Konunun çok taraflı incelenmesi, her detayın önemsenmesi, her çocuğun dinlenmesi ve anlaşılması bu noktada büyük önem arz etmektedir.”

Milliyet'e konuşan darp edilen öğrencilerin velileri ise çocuklarını savundu. Ankara Fen Lisesi’ne kaydı alınan bazı öğrenciler buradaki öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Bir veli, “Eğer çocuklarımız yanlış bir şey yaptı veya yazdıysa, ortaya çıkarılsın. Çocuğun kulak zarı patladı. Okuldaki abi sistemi nedeniyle bunlar yaşandı. Çocukları farklı okullara aldık. Biz, Ankara Fen Lisesi’ne naklettirdik ama 2 saat içerisinde tacizci damgasıyla çocuklarımıza sorun yaşattılar. Özel okula götürmek zorunda kalacağız” bilgisini verdi.

507 MADDELİK LİSTE

Diğer yandan BirGün 507 maddelik listeye ulaştı. Listede kız öğrencilerin giydiği kıyafetlerden cinsel taciz ve tehdit içeren birçok ifade yer aldı. Kız öğrencilerle ilgili aşağılayıcı sözcüklerin kullanıldığı görüldü.