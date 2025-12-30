İstanbul Erkek Lisesi'ndeki "taciz ve şiddet'' iddiaları: 20 öğrenciye ceza verildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavga iddiaları üzerine okul yönetimi tarafından başlatılan idari soruşturma sonucunda sistematik şiddet olaylarına karışan 20 öğrenciye disiplin cezası verildiğini bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kasım ayında lisedeki bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı aktarıldı.

Dün toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu'nun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte ele alarak konuyu değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst seviyede gözetildiği, "mahremiyetlerinin korunması", "masumiyet karinesi" ve "eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususlarının temel ilke olarak benimsendiği kaydedildi.

20 ÖĞRENCİYE DİSİPLİN CEZASI

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Erkek Lisesi'nde 24 Kasım'da 9. sınıfta öğrenim gören ve kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladığı iddia edilen 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğüne dair açıklama yapmıştı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilmişti.

İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı göndermişti.

Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenilmişti.