İstanbul Erkek Lisesi'ndeki "taciz ve şiddet" soruşturması tamamlandı

İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen "taciz'' ve "şiddet'' olaylarına ilişkin yürütülen inceleme ve soruşturma süreci tamamlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, yürütülen inceleme sürecinde herhangi bir "taciz" olayının yaşanmadığı, organize ve sistematik "şiddet"in yaşandığı ortaya konuldu.

Şüpheli üst sınıf öğrenciler için istenen ceza, pazartesi günü disiplin kurulu tarafından belirlenecek.

Rapora göre olayla ilgili tespitler şöyle:

• Taciz iddiası doğrulanmadı: Soruşturmada 9'uncu sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir şikâyet, somut delil veya yürütülmüş disiplin süreci bulunmadı.

• "507 maddelik liste" darp edilen öğrencilere ait değil: Söz konusu listenin başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı, ilk aşamada sınırlı çevrede dolaşıma girdiği, daha sonra ise sosyal medyadan kontrolsüzce yayıldığı belirlendi. Doğrulanmamış bu tür içeriklerin olayları yatıştırmak yerine daha da derinleştirdiği, özellikle kız öğrenciler açısından güvenlik ve huzur algısını olumsuz etkilediği ifade edildi.

• Öğrencilere ait görüntü yok: Darp edilen 9'uncu sınıf öğrencilerinin telefon ve tabletlerinde, okuldaki kız öğrencilere ait uygunsuz fotoğraf ya da görüntüye rastlanmadı.

• Anlık değil, planlı şiddet: Üst sınıf öğrencilerinin, 9'uncu sınıf öğrencilerini iradeleri dışında belirli alanlarda topladığı, darp ettiği, ağır hakaretlere maruz bıraktığı ve baskı ortamı oluşturduğu tespit edildi. Olayların iki gece boyunca farklı mekânlarda tekrarlandığı, üçüncü gün ise 10'uncu sınıf öğrencilerinin de sürece dâhil olduğu belirlendi.

• Nitelikli disiplin ihlali: Süreklilik, organizasyon ve mağduriyetin boyutu nedeniyle olayların "ağır nitelikli disiplin ihlali" kapsamında ele alınması gerektiği sonucuna varıldı.

İstanbul Erkek Lisesi’nde bazı öğrencilerin kız öğrencilere yönelik taciz listesi hazırladığı iddiası ve ardından yaşanan şiddet, nakil ve zorbalık tartışmaları krize yol açmış, soruşturma kapsamında okul müdürü Yılmaz Arslan görevden alınmıştı.