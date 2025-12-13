İstanbul Erkek Lisesi'nin müdürü görevden alındı

İstanbul Erkek Lisesi’nde bazı öğrencilerin kızlara yönelik taciz listesi hazırladığı iddiası krize dönüştü. Şiddet, nakiller ve zorbalık tartışmaları sonrası okul müdürü görevden alındı.

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında gösterilen İstanbul Erkek'te iddiaya göre dokuzuncu sınıf bir grup öğrenci, okuldaki kız öğrenciler hakkında taciz listesi paylaştı.

On birinci sınıf öğrencileri de listeyi hazırlayan öğrencilere şiddet uyguladı.

Taciz listesi paylaştığı söylenen çocukların altısı Ankara Fen Lisesi'ne biri de Adana Fen Lisesi'ne nakledildi.

Ankara Fen'deki çocukların da diğer öğrenciler tarafından zorbalandığı öne sürüldü.

Nakledilen çocuklara da psikolojik destek verileceği talep ederlerse de İstanbul Erkek'e dönebilecekleri öğrenilmişti.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Taciz ve şiddet iddialarının ardından da okulun müdürünün görevden alındığı öğrenildi.

Milliyet'ten Meleke Çalkap'ın haberine göre; geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı.

Arslan, soruşturma sonucuna göre ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ edilecek.