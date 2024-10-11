İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden kadın cinayetlerine karşı sessiz yürüyüş

Türkiye'de son yıllarda kadın cinayetlerinde yaşanan artışa tepkiler sürüyor.

Ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan kadınlar, cinayetleri, erkek şiddetini ve iktidarın kadın düşmanı politikalarını protesto ediyor.

İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri'de dün kadın cinayetlerine karşı sokağa çıktı.

Siyah giyinen öğrenciler, son yıllarda öldürülen kadınların ve çocukların fotoğrafını taşıyarak Çemberlitaş, Cağaloğlu ve Sultanahmet sokaklarında sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yürüyüşü esnasında çevrede bulunanlar alkışlarla destek verdi.