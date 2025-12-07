İstanbul Erkek Lisesi’nde skandal: Taciz listesi hazırlayanlar okuldan alındı, öğrenciler ve mezunlardan açıklama geldi

Türkiye'nin en önemli liselerinden biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da yaşanan olayda, 9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır şekilde darp edildi.

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; aynı akşam 20.00 sularında 11. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini bastı. 7 öğrenci zorla sinema odasına götürüldü. Burada, iddiaya göre muşta ve bıçak gösterilerek fiziksel şiddet uygulandı.

"TACİZ LİSTESİ"

Milliyet'ten Ozan Kadüker, ise sosyal medya hesabından skandal iddianın detaylarını paylaştı. Velilerin ve öğrencilerin iddialarına göre, olayın merkezinde 9. sınıftaki bir grup erkek öğrencinin, okulun kız öğrencileri hakkında 507 maddelik bir liste hazırlaması yer alıyor.

Listede cinsel içerikli, aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadeler; taciz, cinsel saldırı söylemleri, küfürlü ve şiddet içerikli yorumların yer aldığı öne sürüldü.

"KIZ ÖĞRENCİLER TEHDİT EDİLDİ"

Skandalın, öğrenciler arasındaki grubun içinden bir öğrencinin rahatsız olmasıyla tüm okula yayıldığı öne sürüldü.

Öğrencilerin aktardığı iddialar şöyle:

"Olayın aslının çok daha ciddi ve sistematik bir mahremiyet ihlali ve taciz içerikli davranışlar bütünü olduğunu belirtmek isteriz. Geçtiğimiz haftalarda okul içindeki 9. Sınıf erkek öğrencilerden oluşan bir grubun, kaldıkları odalarda okuldaki kız öğrenciler ve çeşitli kişiler hakkında cinsel içerikli, aşağılayıcı ve rahatsız edici ifadeler içeren 500’ü aşkın maddelik bir liste hazırladığı, bu listeyi de düzenli olarak başka öğrencilere ilettiği ortaya çıkmıştır. Aynı grubun, yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inmek için kart kopyalama yöntemi kullandığı, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığı iddiaları da gündeme gelmiştir. Ayrıca bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilip arşivlendiği tespit edilmiştir."

Konuyla ilgili konuşan bir veli, "Şiddeti desteklemiyoruz ancak üst sınıflar kardeşlerini korumak için böyle bir olaya karıştı. Benim kızım 'Anne okulda artık yürürken bile rahatsız oluyorum acaba biri fotoğraf çeker mi ya da başka şeyler düşünürler mi' diyor" ifadelerini kullandı.

Darp edilen öğrencilerin, aynı gece bir fotoğraf da paylaştığı ve "İEL'e tecavüz edince aslanlar" ifadelerini kullandıkları iddia edildi.

KIZ ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA

İstanbul Erkek Lisesi kız öğrencileri de bir açıklama yaptı. Kız öğrenciler açıklamalarında "Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça, hiçbirimiz için huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktır" dedi.

Açıklamada şunlar denildi:

"Son zamanlarda okulumuzda ardı ardına yaşanan insanlık dışı olaylar İstanbul Erkek Lisesi Kız Öğrencileri olarak yaptığımız bu seslenişi elzem kılmıştır. Bu durum, okulumuzun içine sızmış bir güvensizlik ve tehdit ikliminin dışa vurumudur. Bizler maruz bırakıldığımız sözlü taciz ve psikolojik şiddeti, hiçbir şart altında meşrulaştırmayacağız.

Yedi kişiden oluşan bir erkek öğrenci grubunun, pek çok kız öğrenciye yönelttiği cinsellik, vahşet ve nefret içeren insanlık dışı söylemler; mavi kubbenin altında adım atarken dahi derin bir tedirginlik duymamıza sebep olmuştur. Bu sapkın tavırların ve çirkin eylemlerin faillerinin ne bu köklü kurumda ne de herhangi bir toplulukta yeri yoktur. Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça, hiçbirimiz için huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktır. Bizlerin uğradığı mağduriyet telafi edilemeyecek kadar derin ve ağırdır. Bilinmelidir ki; bedenimiz, adımız ve kimliğimiz kimsenin oyuncağı değildir; sınırlarımızı yok sayan her söz şiddet, her davranış taciz ve her eylem açıkça suçtur.

Ne yazık ki yaşananlar, bu taş duvarların şahit olduğu bir ilk değil, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Mesele, yalnızca tek bir “liste” değil, görünmeyen yüzlerce bakış, söz ve davranışın bütünüdür.

Bugün asıl konuşulması gereken, söz konusu yedi kişilik erkek öğrenci grubunun ahlaksız ve insanlık dışı davranışlarıyken; hâlâ meselenin özünü kız öğrencinin kıyafetinde arayan, yanımızda duran sıra arkadaşlarımızın tepkisini bile hazmedemeyen çürük zihniyetler bizim nezdimizde ne insanlığa ne de taş binamızın asırlık ruhuna yakışmamaktadır. Sorunun kaynağı biz, kıyafetlerimiz, davranışlarımız veya gösterilen tepki değil; sorun büyük bir özgüvenle aramızda, adımlarımızın yankılandığı bu koridorlarda dolaşan ve hâlâ ifşa olmamış failleridir.

VE SEN SEVGİLİ KIZ KARDEŞİM;

Bedenine, sesine, varlığına göz dikenlere karşı susma.

Bu hikâyenin suçlusu sen değilsin, hiç olmadın.

Yaşadıklarını gizleme!

Kim ne yaptıysa adıyla söylenecek, ne yaşandıysa konuşulacak ve ne örtülmeye çalışıldıysa açığa çıkacak.

Çünkü hiçbir susuş, hiçbir inkâr, hiçbir savunma gerçeğin sesinden daha yüksek olamaz.

Bilinmelidir ki bizler, susturulacak sesler değil; bu çürük zihniyetleri yerinden söküp atacak kararlılığın ve iradenin ta kendisiyiz."

"BİREYSEL SAPMA"

İstanbul Erkek Lisesi Öğrenci Birliği'nin Instagram hesabından paylaşılan açıklamada ise "Yaşananlar bireysel sapmadır" denildi.

"Bugün okulumuz hakkında söylenenlerin çoğunun gerçeği değil, bir algıyı büyüttüğünü görmek bizleri hem üzüyor hem de konuşmaya mecbur bırakıyor.

İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşanan olay, bazı kişilerin iddia ettiği gibi okulun tamamına, kültürüne ve değerlerine mal edilebilecek bir çürüme değil, aksine okulun kendi içindeki hiyerarşi kültürünün yanlış bir davranışa karşı doğal refleks göstermesidir.

Burada kimsenin anlamadığı bir şey var: İstanbul Erkek Lisesi, 142 yıllık bir kültürdür. Bir topluluktur. Bir vicdan ve sorumluluk geleneğidir. Bu okulun abla-abi-kardeş sistemi, dışarıdan görüldüğünden çok daha derin bir anlam taşır. Bu hiyerarşi, baskı kurmak için değil, korumak için vardır. Küçüğünü kollayan, büyüğünü örnek alan; iyiliği, adaleti ve nezaketi birbirine aktararak yaşayan bir yapıdır.

Bugün bazı erkek öğrencilerin davranışları; kız arkadaşları, sınıf arkadaşları ya da kendi ablaları hakkında yazdığı ahlaki sınırları aşan sözler, bu kültürün özüyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bireysel bir sapmadır. Okul buna izin vermez, öğrenciler izin vermez, biz izin vermeyiz.

Fakat dışarıdan kalem sallayan bazı kişiler, bu meseleyi okulu karalamak, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından birinin itibarını zedelemek için bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Okulumuzun binlerce mezunu, yüzlerce öğrencisini, yüzyıllık geleneği bir grubun hatasıyla aynı kefeye koymaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz.

Okulumuza sahip çıkmak bizim görevimizdir. Yanlışı eleştiririz, hatayı düzeltiriz, kimseyi savunmasız bırakmayız. Ama kimsenin de bizim okulumuzu, emeğimizi, bağlılığımızı, ortak hafızamızı itibarsızlaştırmasına izin vermeyiz. Olayları çarpıtarak “çürüme”, “yozlaşma”, “çöküş” kelimeleriyle okulumuzu hedef alan her söylem, aslında milyonlarca öğrencinin umuduna ve gayretine saldırıdır."

"TACİZ LİSTESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER OKULDAN ALINDI" İDDİASI

Diğer yandan kız öğrencilere tehdit ve taciz içerikli listeler hazırlayan öğrencilerin okuldan alındığı iddia edildi. BirGün'ün edindiği bilgiye göre öğrenciler velileri tarafından başka illerde okullara kaydedildi. ,

MEZUNLARDAN 4 TALEP

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu da konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. 4 talep dile getirilen açıklama şöyle:

"Okulumuzda 18 yaşından küçük 7 kişilik erkek öğrenci grubunun bazı kız öğrencilere karşı bir süredir cinsel içerikli ve suç unsuru barındıran sözlü, dijital ve fiziki olarak rahatsız edici nitelikte davranışlarda bulunduğu iddiası ve sosyal medyada yaptıkları paylaşım üzerine; sözkonusu grup ve yine lisemizde okuyan diğer öğrenciler arasında sözlü ve fiziki tartışma yaşanmış olup olayın akabinde okul idaresi idari disiplin sürecini başlatmıştır.

Okul İdaresi’nin bize aktardığı bilgiye göre yedi öğrencinin altısı ailelerinin talebiyle başka okullara nakledilmiştir.

Eğitim kurumları; saygının, güvenin, hoşgörünün ve toplumsal değerlerin yeşerdiği alanlardır. Bu nedenle okul ortamında görülen her türlü tehdit, şiddet, saygısızlık, zorbalık veya okul iklimini bozan davranışlar kabul edilemez.

Bu doğrultuda;

• Okul yönetiminin gerekli adımları atmasını,

• Öğrencilerimizin güvenliğini önceleyen uygulamaların güçlendirilmesini,

• Öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının desteklenmesini,

• Velilerin bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını

tüm içtenliğimizle talep ediyoruz.

Mezunlar olarak, okulumuza her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."

VELİLERDEN İMZA KAMPANYASI: ENDİŞELİYİZ

İstanbul Erkek Lisesi velileri 11’inci sınıf öğrencilerinin ceza almaması için imza kampanyası başlattı. Okul idaresine iletilmesi için hazırlanan dilekçede şu talepler dile getirildi:

"Yaşanan olayın ilgili öğrenci ve çevresindeki kişilerle birlikte detaylı biçimde incelenmesini,

Disiplin yönetmelikleri doğrultusunda gerekli idari ve pedagojik yaptırımların uygulanmasını,

Kız öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin güvenliğini sağlayacak koruyucu/önleyici tedbirlerin derhal alınmasını,

Okul genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği, güvenli iletişim, saygı ve dijital alanlarda etik davranış konularını kapsayan bilinçlendirici eğitim ve rehberlik çalışmalarının yapılmasını,

Sürecin velilerle düzenli olarak paylaşılmasını ve şeffaf şekilde yürütülmesini arz ederim.”

Metinde ayrıca şunlar ifade edildi: “Okulunuzda okuyan bir öğrencinizin velisi olarak bazı erkek öğrencilerin kız öğrenciler hakkında cinsel şiddet ve taciz içerikli yazılar yazdığına ilişkin durumun ortaya çıkması kabul edilemez ve bir ebeveyn olarak beni son derece endişelendirmiştir. Bu durum, bir eğitim kurumunda asla kabul edilemeyecek nitelikte olup, hem çocuklarımızın güvenliği hem de ruhsal gelişimi için ciddi tehdit teşkil etmektedir.”