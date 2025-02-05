İstanbul- Esenler'de 10 yıldır çöp toplayan adamın evinden 5 ton çöp çıkartıldı

Baran AKKAYA- Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA)- ESENLER'de 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan Kadir Ö.'nün evinden yaklaşık 5 ton çöp çıktı. Daire, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Esenler Oruç Reis Mahallesi 536 sokakta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Kadir Ö., iddiaya göre 10 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çöp topluyor. Kadir Ö, topladığı çöpleri evine getirerek biriktiriyor. Kadir Ö.'nün kızı babasının çöp toplamasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine babasının evde bulunan çöpler nedeniyle hastalanmaması için Esenler belediyesi çevre koruma ekiplerinden yardım istedi. Daireye gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında evden 5 ton çöp çıkardı. Saatler süren çalışmanın ardından 8 kamyonla çöpler çıkarılıp ev temizlendi.

Görüntü Dökümü

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Kadir Ö.'nün ikna etmeye çalışan ekipler

Çalışma yapan belediye ekipleri

Evden çıkarılan çöpler

Ev içerisinde çalışan belediye ekibi

Ev içerisinde bulunan çöpler

Genel ve detaylar