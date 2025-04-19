İstanbul- Esenler'de parktan oturan arkadaş grubuna silahlı saldırı; 1 ölü

Özgür EREN- Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA)- ESENLER’de parkta arkadaşları ile oturan Umut Hamdi Saraç'a yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 21 yaşındaki genç ölürken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Tuna Mahallesi'nde bulunan Deprem Parkı'nda 17 Nisan Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Umut Hamdi Saraç (21) iki arkadaşı ile parkta oturduğu sırada yüzleri maskeli iki kişi yanlarına yaklaştı. Maskeli kişilerden birisi, yanında bulunan silah ile parkta oturanların üzerine ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi Umut Hamdi Saraç’ın başına isabet etti. Silahlı saldırganlar parktan kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. saraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Umut Hamdi Saraç, hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulunarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin silahlı saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.