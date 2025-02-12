İstanbul- Esenler'de yangında balkondan atladılar

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL (DHA) ESENLER'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangını gören binadakilerden bazıları birinci kattaki balkondan atladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları gören binadakiler itfaiye ekiplerine haber verirken, mahsur kalan yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi birinci kattaki balkondan atladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. (DHA)