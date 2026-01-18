İstanbul- Esenler ve Küçükçekmece'de kar yağışı etkili oluyor

Baran AKKAYA / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Esenler ve Küçükçekmece'de de kar yağışı etkili oluyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Esenler ve Küçükçekmece'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Park ve kaldırımlarda yağışla birlikte kar birikintileri oluşmaya başladı.

Görüntü Dökümü

----------------

-Küçükçekmece'de etkili olan kar yağışı

-Esenler de kar yağışı

-Genel ve detay görüntüler